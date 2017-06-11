Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cuma Bayram'ın (63) kullandığı 23 BE 226 plakalı otomobil, Elazığ Bingöl karayolunun 6'ncı kilometresinde yolun kenarında bekleyen Arife Yılmaz'a çarptıktan sonra şarampole devrildi. Otomobilin çarptığı Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü Bayram, otomobilde bulunan gelini Nermin (34), torunları Arda (10) ve Ayça Bayram (4), 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.