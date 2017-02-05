Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eren Kılıç (24) idaresindeki 23 HH 955 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından çam ağacına çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Burak Acil (21) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Kılıç, AFAD ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin çarptığı çam ağacının gövdesi de zarar gördü.
İtfaiye ekipleri, yakıt sızdıran araç için çevrede önlem aldı.