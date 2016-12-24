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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

- Bir aracın çarptığı eşeğin ölüsünün neden olduğu ve 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir aracın çarptığı eşeğin ölüsünün neden olduğu ve 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ-Bingöl Karayolu'nun Yazıkonak Beldesi Çağlar mevkisinde, başıboş gezen bir eşek, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Karayolunda kalan eşek ölüsüne Mustafa Yıldırım idaresindeki 23 BF 125 plakalı otomobil çarptı. Daha sonra Cuma Akşın'ın kullandığı 34 RAF 29, Fevzi Yalçıner'ın idaresindeki 23 FY 915 ve Mehmet Halıcıoğlu'nun yönetimindeki 23 K 4044 plakalı otomobiller de telef olan eşeğe çarparak kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu savrulan otomobiller, bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, sürücü Yalçıner ile diğer otomobillerde bulunan Rahmi Güler, Yusuf ve Sude Naz Akşın ile Mesut Biçer yaralandı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Yalçıner ile Güler'e olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Diğer yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya neden olan eşek ölüsü, yol kenarına çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
ElazığTrafik Kazası
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