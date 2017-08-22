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Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hulisi Demir idaresindeki 23 HV 159 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Keban karayolunun 15. kilometresinde yol kenarındaki bahçeden karayoluna girmeye...

Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hulisi Demir idaresindeki 23 HV 159 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Keban karayolunun 15. kilometresinde yol kenarındaki bahçeden karayoluna girmeye çalışan Fuat Torgut idaresindeki 23 ER 787 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Demir ile her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle durdurulan trafik akışı, jandarma ekiplerinin kontrollü geçişi ile sağlandı.

Araçların yoldan çekilmesi ve temizlik çalışması sonrası ulaşım normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
ElazığTrafik Kazası
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