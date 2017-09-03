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Elazığ'da "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-6" uygulaması

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, ülke geneliyle eş zamanlı "Trafik Güvenliği Denetimi-6" uygulaması gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında genel güvenlik...

Elazığ'da

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, ülke geneliyle eş zamanlı "Trafik Güvenliği Denetimi-6" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi amacıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

Farklı saat dilimlerinde 3 aşamalı olarak gerçekleşen uygulamada 587 araç ve sürücü kontrol edilirken, çeşitli suçlardan dolayı 84 aracın sürücülerine 19 bin 762 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 sürücünün ehliyetlerine alkollü araç kullanmaktan el konuldu, evrakları eksik olan 2 araç da trafikten men edildi.

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