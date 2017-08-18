Elazığ'da üçüz çocuklardan biri balkondan düşerek öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 yaşındaki üçüz çocuklardan biri 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Nailbey Mahallesi'nde oturan Derya ve Mehmet Yıldırım çiftinin 2 yaşındaki üçüz çocuklarından Mustafa, kardeşleriyle oynamak amacıyla balkona çıktı.

Burada oynarken balkon duvarına tırmanan Mustafa, 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ve ailesinin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Yıldırım, çok sevdiği, herkesin imrenerek baktığı üçüz çocuklarından birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Üçüz evlat sahibi olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını ancak bugün başlarına gelen olayla bu mutluluklarının gölgelendiğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

''Hava sıcak olduğundan dolayı anneleri içeriyi havalandırmak için balkonun kapısını açıyor. Çocuklar da bu arada balkona çıkıyor oyun oynamak için. Balkon kapısını açtıktan 3-4 dakika sonra tekrar balkona gidip bakıyor ki üçüzlerden oğlum Mustafa aşağı düşmüş. Balkon duvarı normalde boylarını aşıyor. Tırmanarak çıkmış büyük bir ihtimal. Zor bir acı, Allah kimseye böyle bir acı nasip etmesin.''

Yıldırım, üçüzler 2 yaşına bastıktan sonra daha uygun bir eve taşınmak için hazırlık yaptığı esnada büyük bir talihsizlikle başlarına bu acı olayın geldiğini belirterek, ''Yeni bir ev bulmuştum, başka bir eve taşınacaktım 2-3 gün içerisinde. Başımıza bu talihsiz olay geldi, ne söylesem boş.'' diye konuştu.