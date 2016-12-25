Elazığ'da yangın

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Çilingir Sokak'taki bir evde televizyonun alev alması nedeniyle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sündürüldü. Yangında, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi Nejla Alagül, yaptığı açıklamada, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada içeriden sesler duyduğunu ve baktığında televizyonun alev aldığını gördüğünü anlattı. Alagül, "Ben de çocuğu aldım dışarı çıktım. Sonra da ev yandı." dedi.