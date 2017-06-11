Elazığ'da yanmış erkek cesedi bulunması

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kırsal alanda yakılmış halde bulunan erkek cesedinin, birlikte yaşadığı Suriyeli kadın tarafından öldürüldüğü iddia edilen kişiye ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yıldızbağları Mahallesi Oduncular bölgesinde hurdacı dükkanı bulunan ve eşinden ayrılarak Suriye uyruklu Asıl A. ile yaşamaya başlayan İsa Uslu'dan (41) bir hafta boyunca haber alamayan ev sahibi, durumu mahalle muhtarına bildirdi.

Daha sonra mahallelilerin Uslu'nun kayıp olduğunu haber vermesi üzerine evde inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında kan izlerine rastladı.

Mahalle muhtarı ve arkadaşlarına gösterilen fotoğraflardan, Zafran Mahallesi ile Nurallı köyü arasındaki kırsal alanda 3 Haziran'da bulunan yanmış erkek cesedinin Uslu'ya ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Uslu'yu öldürdüğü iddia edilen Suriyeli Asıl A, Abdulkadir C. ile kardeşi Enver C. gözaltına alındı.

Elazığ'da 3 Haziran'da Zafran Mahallesi ile Nurallı köyü arasındaki kırsal alanda yakılmış şekilde erkek cesedi bulunmuştu.