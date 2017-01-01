Elazığ'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2017 yılının ilk bebeği Fatma ve Murat Gül çiftinin dördüncü çocuğu "Ali Eymen" oldu.

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği, özel bir hastanede saat 00.02'de dünyaya geldi. 3 kilo ağırlıkta ve 50 santimetre boyunda dünyaya gelen bebeğe Ali Eymen adı verildi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, hastanede bebeği ve ailesini ziyaret ederek, bebeğe yarım altın taktı.

Yeni yılın ilk bebeğini kucaklayan Yanılmaz yaptığı konuşmada, yeni yılın Türkiye'ye ve tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.



Ülke olarak 2016 yılında yaşanan olumsuzlukların yeni yılda yaşanmaması temennisinde bulunan Yanılmaz, ''2017 yılı mazlumların başının daha dik olduğu, zalimlerin daha dizlerinin üzerine çöktüğü bir yıl olur inşallah. Yine 2017 yılın milletimizin ekonomik olarak daha kalkındığı, daha mutlu, müreffeh ve huzurlu olduğu bir yıl olmasını yüce Allah'tan diliyorum'' diye konuştu.



Yeni yılın ilk bebeğinin annesi Fatma Gül ise dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, ''2017 yılının bütün milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bebeğimizin de önce vatana, sonra millete ve bizlere hayırlı bir evlat olmasını diliyorum'' dedi.



Baba Murat Gül'de daha önce üç kez baba olmasına rağmen ilk çocuğunu kucağına alırken yaşadığı heyecanı aynı duygularla tekrar yaşadığını ifade etti.

Allah'ın bütün millete hayırlı evlatlar nasip etmesini dileyen baba Gül, bebeğinin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.