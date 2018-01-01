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Elazığ'da yılın ilk bebeği "Yusuf" oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2018 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Harput Kampüsü Doğum Servisi'nde, Ahmet ve Kadriye Gencer çiftinin 5'inci çocuğu saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya...

Elazığ'da yılın ilk bebeği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2018 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Harput Kampüsü Doğum Servisi'nde, Ahmet ve Kadriye Gencer çiftinin 5'inci çocuğu saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi. Gencer çifti bebeklerine "Yusuf" adını verdi.

Kentte yılın ikinci bebeği ise Yusuf bebekten 1 dakika sonra dünyaya gelen Nizamettin ve Emine Çelik çiftinin 4'üncü çocuğu oldu. Çelik çifti, 3 kilo 300 gram doğan bebeklerine "Hatice" ismini koydu.

Yusuf bebeğinin annesi Kadriye Gencer, 5'inci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "2018 yılının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bebeğimizin de vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyorum." dedi.

Baba Ahmet Gencer ise daha önce 4 kez baba olmasına rağmen bebeği kucağına alırken heyecanlı olduğunu belirterek, "Allah herkese bu mutluluğu nasip etsin." diye konuştu.

Hatice bebeğinin annesi Emine Çelik'de 4'üncü kez bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Baba Nizamettin Çelik ise yeni yılın tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi dileğinde bulunarak, "Yeni yılda 4'üncü çocuğumuz, kız çocuğu oldu. Daha önce 3 çocuğum vardı, 2 erkek, 1 kız. Şimdi 2 erkek 2 de kız oldu. Rabb'im vatana, millete hayırlı bir evlat eylesin, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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ElazığYeni Yılın Ilk Bebekleri
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