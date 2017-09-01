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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İrfan Taylı idaresindeki 24 PJ 2901 plakalı minibüs, Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağı yakınında, Metin Yıldız'ın...

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan Taylı idaresindeki 24 PJ 2901 plakalı minibüs, Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağı yakınında, Metin Yıldız'ın kullandığı 23 FD 332 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Taylı'nın kullandığı minibüs, kaldırımdaki sabit çöp kutusu, Yıldız yönetimindeki minibüs de Onur Ceylan kontrolündeki 23 FC 179 plakalı otomobile vurdu. Ceylan'ın kullandığı otomobil ise Kürşat Balak idaresindeki 23 HN 472 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Taylı ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


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ElazığTrafik KazasıZincirleme
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