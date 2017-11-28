Elazığ'daki FETÖ operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Kasım'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.