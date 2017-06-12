Elazığ'daki yakılmış erkek cesedi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kırsal alanda yakılmış halde bulunan erkek cesedi ile alakalı Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da Zafran Mahallesi ile Nurallı köyü arasındaki kırsal alanda yakılmış erkek cesedi bulunması ile ilişkili Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kayıp ihbarlarını da değerlendiren ekipler, cesedin Yıldızbağları Mahallesi oduncular bölgesinde hurdacı dükkanı bulunan 41 yaşındaki İsa Uslu'ya ait olduğunu tespit etti. Uslu'nun evinde yapılan arama sırasında yatak odasında kan izine rastlayan ekipler, cinayet şüphelisi olarak Uslu'nun birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Asıl A. ile yine Suriye uyruklu Abdulkadir C. ve kardeşi Enver C. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.



