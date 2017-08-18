Elazığ'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'dan, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek ilk kafile yola çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2017 yılı hac organizasyonu ile hacca gitmeye hak kazanan hacı adaylardan ilk kafile Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene katılan Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya, yaptığı açıklamada, Elazığ'dan Kabe'ye ilk hacı adayı kafilesini göndermenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Bu yıl Elazığ'dan 3 kafile halinde toplam bin 50 kişinin kutsal topraklara gideceğini aktaran Sarıkaya, şunları söyledi:

''2017'de Elazığ'dan 21 bin kişi hacı olmak için müracaatta bulundu ancak bunlardan bin 50 kişi civarında hacımız bugün itibarıyla yola çıkıyor. Müftülük olarak ilk kafilemizi gönderiyoruz. Allah izin verirse bir ay sonra yeniden haclarını yapmış olarak Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Ben öncelikle bütün hacılarımızın sağlık ve afiyet içerisinde kutsal mekanları ziyaret edip, hacı olarak çocuklarına, vatanlarına dönmelerini Rabbimden niyaz ediyorum.''

Siirt'te 7 Temmuz 2015 tarihinde kaçakçılık şüphesiyle durdurulan otomobilden polis ekiplerine açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Bünyamin Torğut'un babası İhsan Torğut, kutsal toprakları ziyaret edeceği için büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getirdi.

Kutsal topraklara gitmeyi gönülden isteyen herkese Allah'ın hacı olmayı nasip etmesini dileyen Torğut, şöyle konuştu:

''Rabbim bütün hacıların haclarını kabul eylesin. Bizim de hacılığımızı mübarek kılsın. Ben şehit babasıyım. Rabbim o şehadete erenlerin yüzü suyu hürmetine ülkemizi mübarek kalsın. Kafirlerin ve münafıkların şerrinden muhafaza eylesin. Bizler şehitlerimizin sayesinde şu anda Elazığ'dan Allah nasip ederse Mekke'ye ve Medine'ye gideceğiz. Bu ülke şehitlerimizin sayesinde ayakta durmaktadır.''

Hacı adaylarından 77 yaşındaki Taner Aba ise kutsal topraklara gidebilmek için 9 senedir beklediğini ve mutluluğunu anlatacak kelime bulamadığını ifade etti.

Aba, ''Kutsal topraklara gidiyorum, çok heyecanlıyım. 2008'de yazılmıştım bu sene hayırlı oldu çıktı. İnşallah hayırlısıyla gideceğiz. Orada devletimize, milletimize ve tüm müslümanlara dua edeceğiz. Dualarımız kabul olur inşallah'' ifadesini kullandı.

Hacı adayı 74 yaşındaki Aysel Aba'da 10 yıl bekledikten sonra kutsal topraklara gitmenin kendisine nasip olduğunu belirterek, ''Heyecanlıyım, duyguluyum. Allah herkese nasip etsin. 10 senedir bekliyorum bugünü, Allah nasip etti. Allah herkese nasip eder inşallah." diye konuştu.



