Elazığlı aile soyadını

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da yaşayan Hasan Bilik ile eşi ve oğlu, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in soyadını taşıyacaklar.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bilik (43) ile eşi Hanım (55) ve oğlu Serkan Bilik (25) soyadlarını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini gerçekleştirdiği gece Özel Kuvvetler Komutanlığına gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurup, komutanlığın darbecilerin eline geçmesini engelledikten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in soyadı ile değiştirmeye karar verdi.

Bilik, Elazığ Nüfus Müdürlüğüne başvurarak ailece soyadlarının "Halisdemir" olarak değiştirilmesi talebinde bulundu.

İşleme konulan dilekçenin gönderildiği Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesince Bilik'in talebi kabul edildi.

Bilik ve ailesi yeni kimliklerini almanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Onun soyadını taşıdığımız için gurur duyuyoruz"

Yeni kimliğine kavuşan Hasan Halisdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni soyadını taşımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimiyle ülkenin tarihindeki en zor gecelerinden birini yaşadığını belirten Halisdemir, "O melun gecede iradesine, hukukuna ve onuruna kasteden darbecilerin silahları karşısında bütün millet göğsünü siper ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara indi ve hain kalkışmaya 'dur' dedi." diye konuştu.

Halisdemir, o gece milletin tarihe geçen nice destanlar yazdığını ifade ederek, bu destanlardan birini de darbe girişimi gecesi cuntacı general Semih Terzi'yi canı pahasına alnından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in yazdığını anımsattı.

"Millet olarak ona minnet borçluyuz. Bu minnetin bir göstergesi olarak onu her daim hatırlamak adına ailece soyadımızı Halisdemir olarak değiştirmeye karar verdik ve mahkemeden olumlu karar çıkınca değiştirdik. Onun soyadını taşıdığımız için gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanan Halisdemir, bu sürecin iki ay sürdüğünü kaydetti.

Halisdemir, 3 çocuk babası olduğunu belirterek, iki kızının evli olması nedeniyle soyadı değişikliği talebini kendisi ile eşi ve oğlu için yaptığını söyledi.

- ''Teröre karşı tek ses tek yürek olmalıyız''

Halisdemir, ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan terör örgütlerine ve terör saldırılarına karşı devletin güvenlik güçleriyle Kurtuluş Savaşından sonra eşi benzer görülmeyen bir mücadele verdiğini aktardı.

Devletin güçlü duruşu, milletin dirayeti ve Allah'ın izniyle bu sıkıntıların üstesinden gelineceğine inandığını vurgulayan Halisdemir, "Bu süreçte millet olarak teröre karşı tek ses tek yürek olmalıyız. Tüm Türkiye 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı ortaya koyduğu birlik ruhunu teröre ve vatan hainlerine karşı da her daim diri tutması gerekir." dedi.

Halisdemir, Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine halkın o gece sokaklara çıktığını ve darbeye karşı durduğunu anlatarak, milletin darbenin önüne geçtiğini, her şeyi göze alarak tankların önüne yattığını hatırlattı.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Halisdemir, "Bu vatan ve bu bayrak için canımızı vermeye her an hazırız.'' şeklinde konuştu.

Halisdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi dile getirerek, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanını görmek olduğunu sözlerine ekledi.