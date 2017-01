Elazığlı aile soyadını "Halisdemir" olarak değiştirdi - Elazığ'da yaşayan Hasan Bilik, mahkeme kararıyla kendisinin, eşinin ve oğlunun soyadını 15 Temmuz gecesi darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in soyadı ile değiştirdi - Hasan Halisdemir: - "Millet olarak ona minnet borçluyuz. Bu minnetin bir göstergesi olarak onu her daim hatırlamak adına ailece soyadımızı Halisdemir olarak değiştirdik. Onun soyadını taşıdığımız için gurur duyuyoruz" - "Bu süreçte millet olarak teröre karşı tek ses tek yürek olmalıyız. Bu vatan ve bu bayrak için canımızı vermeye her an hazırız"

31 Aralık 2016 Cumartesi 11:18