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Elektriğe 6 gün sonra kavuştular

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iletim hatları kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kesilen mahalleye, 6 gün sonra elektrik verilebildi

Elektriğe 6 gün sonra kavuştular

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir mahalleye, elektrik iletim hatlarının kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kesilmesi nedeniyle 6 gün sonra elektrik verilebildi.Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'nde, fırtınanın ardından elektrikler kesildi. Elektriğin fırtına nedeniyle kesildiğini düşünen mahalle sakinleri, kesintinin birkaç gün sürmesi üzerine durumu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'ye bildirdi.Yetkililer, yaptıkları araştırmada, kesintinin fırtınadan değil elektrik iletim hatlarının kesilmesinden kaynaklandığı belirledi. Yaklaşık 15 saat süren onarımın ardından mahalledeki 105 konut 6 günün sonunda elektriğe yeniden kavuştu. Vatandaşlar, çalışan ekibi alkışlayarak teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Bakay, kesintinin fırtınadan kaynaklandığını düşündükleri için ilk etapta yetkilileri aramadıklarını, ancak uzun süre devam etmesi üzerine yetkililere haber verdiklerini anlattı.

Günlerdir elektrik olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Bakay, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Elektrik iletim hattını kesen kişi ya da kişileri arama çalışması başlatıldı.

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Elektrik KesintisiHatayIskenderunModern Evler MahallesiŞiddetli FırtınaŞükrü Bakay
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