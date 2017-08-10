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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'da inşaatta çalışan arkadaşlarına yardım eden Samet Çelebi (17), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Edilinen bilgiye göre, sabah Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1917'inci Sokak'ta bir inşaatta çalışan...

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'da inşaatta çalışan arkadaşlarına yardım eden Samet Çelebi (17), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edilinen bilgiye göre, sabah Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1917'inci Sokak'ta bir inşaatta çalışan arkadaşlarına yardıma giden Çelebi, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak, aşağıdan arkadaşlarının uzattığı profil demirleri yukarıya çekmeye başladı. Dengesini kaybedince elindeki profil elektrik tellerine değen Çelebi akıma kapıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Çelebi'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraElektrik AkımıMamak İlçesi Yeşilbayır Mahallesi
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