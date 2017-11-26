Elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, elektrik akımına kapılan bir fabrikanın güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi'nde faaliyette olmayan bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Gören'in (25) yerinde olmadığını fark eden diğer güvenlik görevlisi, arkadaşını aramaya başladı.

Trafo kapısının açık olduğunu görerek içeri giren güvenlik görevlisi, Gören'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, Gören'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İncelemelerin ardından Gören'in cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.