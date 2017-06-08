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Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

- Rize'de elektrik akımına kapılan komşusuna yardım etmeye çalışan 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, komşusunun tedavisi sürüyor

Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü, komşusu ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Armutlu köyünde, Ali Paşa Terzi'ye ait tarladan topladıkları çayı ilkel teleferik kabinine yerleştirmeye çalışan Özlem Terzi, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Terzi'nin çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşusu Emine Karlı da akıma kapıldı.

Çevredekilerin teleferiğe giden elektrik akımını keserek kurtardığı iki kadın, Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem Terzi, müdahaleye rağmen yaşamını kaydetti, Emine Karlı'nın ise tedavisi sürüyor.

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ArdeşenElektrik AkımıIlkel TeleferikRize
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