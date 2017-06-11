Elektrik akımına kapılan işçi öldü

ORDU (AA) - Ordu'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri, Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir direkte arıza ihbarı aldı. Bölgeye giden işçilerden 25 yaşındaki Temel Usta, arızanın olduğu demir direğe çıktı.

Arızayı gidermeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan Usta, arkadaşları tarafından direkten indirildi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren kalp mesajına rağmen hayatını kaybeden Usta'nın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekar olduğu öğrenilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.