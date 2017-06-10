Elektrik direğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya'da elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi kampüsü kız öğrenci yurdu önündeki elektrik direğine bir yavru kedi sıkıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, hidrolik ayırıcı ve kesici alet yardımıyla elektrik direğini keserek, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
İtfaiye görevlileri tarafından kurtarılan kedi, Malatya Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.