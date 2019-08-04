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Elektrik sayacı okuyucuları mesleki yeterliliğe kavuşacak

- Mesleki Yeterlilik Kurumu, elektrikle ilgili mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunması için TEDAŞ'ı, "Yetkilendirilen Akredite Belgelendirme Kuruluşları" arasına aldı - TEDAŞ, elektrik sayacı sökme/takma elemanı ile endeks (sayaç) okuma görevlisinin de aralarında olduğu 6 meslekte sınav ve belgelendirme yapabilecek

Elektrik sayacı okuyucuları mesleki yeterliliğe kavuşacak
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ANKARA (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), elektrikle ilgili mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunması için Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'yi (TEDAŞ), "Yetkilendirilen Akredite Belgelendirme Kuruluşları" arasına aldı.

MYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde iki kurum arasında MYK Yetki Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.

Törene, MYK Başkanı Adem Ceylan, TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ve ilgililer katıldı.

MYK Başkanı Adem Ceylan, iş gücüne nitelik kazandırmak için iş birliğini önemsediklerini belirterek, "TEDAŞ bünyesindeki bir mesleğin belge zorunluluğu var. 'Tehlikeli' sınıfta yer alan dört meslekte de belge zorunluluğu olması için gerekli çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu da ulusal yeterlilik sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin önemine değinerek, MYK ile iş birliğine devam edeceklerini vurguladı.

MYK'nin TEDAŞ'ı, "Yetkilendirilen Akredite Belgelendirme Kuruluşları" arasına almasıyla, TEDAŞ, elektrik dağıtım şebekesi işletme bakım görevlisi (Seviye 4), elektrik dağıtım şebekesi hat bakım görevlisi (Seviye 4), elektrik dağıtım şebekesi kayıp-kaçak ve ölçü kontrol görevlisi (Seviye 4), elektrik dağıtım şebekesi işletme bakım görevlisi (Seviye 3), elektrik sayacı sökme/takma elemanı (Seviye 4), endeks (sayaç) okuma görevlisi (Seviye 3) mesleklerinde sınav ve belgelendirme yapabilecek.

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