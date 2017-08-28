Elektrikli bisiklette 5 kişilik tehlikeli yolculuk

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, 5 gencin elektrikli bisiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

Halkapınar yolu kavşağında, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, seyir halindeki elektrikli bisikletin koltuğuna 3, direksiyonuna ters oturmuş şekilde bir ve sürücünün ayaklarını koyduğu bölüme de bir kişinin oturduğu görülüyor.

Seyir halindeyken kırmızı ışıkta durmayan sürücü, daha sonra ters şeride girip trafiği tehlikeye düşürerek gözden kayboluyor. Elektrikli bisikletin adeta kazaya davetiye çıkardığı görülüyor.

Bisiklete 5 kişi binen ve ters yönden gidenlerin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.