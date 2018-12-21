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"Elektrikli otomobiller" 7 bin kişiyi işinden edecek

- Almanya'da, Volkswagen'in Emden ve Hanover fabrikalarını elektrikli otomobil üretimine hazır hale getirmesi durumunda 7 bin kişinin işine son verilecek

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BERLİN (AA) - Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya’da bulunan iki fabrikasında elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planlarken üretim kolaylaşacağı için yaklaşık 7 bin kişi de işinden olacak.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre, Volkswagen’in üretime devam ettiği Emden ve Hanover fabrikalarını elektrikli otomobil üretimine hazır hale getirdiği zaman daha az kişiye ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden şirket iki fabrikada çalışan 7 bin kişinin işine ''gönüllü işten ayrılmayı teşvik” ile son verecek. Emden’de üretilen Passat modeli Çekya’daki Skoda fabrikasında üretilmeye devam edecek. Elektrikli otomobil üretiminde katma değer yüksek olduğu için Alman sanayisi bu sürece önem vermekte. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğu için üretimde daha az işçiye ihtiyaç duyuluyor.


Alman sanayisi, robotik teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, istihdam oluşturma kapasitesi daha da azaltırken son aylarda büyük şirketlerin işten çıkarmaları yönündeki açıklamalar da dikkati çekiyor.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, geçen ay yaptığı açıklamada, yeniden yapılanma çerçevesinde büyük çoğunluğu Almanya’da olmak üzere yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Merkezi İsviçre’de bulunan gıda şirketi Nestle, düşen talepten ve üretimi başka yere aktarmasından dolayı Almanya’da yaklaşık 380 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Bu arada, Almanya Federal Adalet Bürosu'nca, Almanya’da Volkswagen şirketine, otomobil egzozlarındaki manipülasyonundan dolayı sürücüler adına Alman Tüketici Teşkilatları Federasyonu (VZBV) ve Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından açılan davada mahkemeye başvuranların sayısının 212 bine ulaştığını açıklandı. Büro, Alman otomobil üreticisine karşı açılan davada 30 bin başvurunun yeterli olabileceği fakat mahkemeye başvuranların 7 kat fazla olduğunu belirtti.

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