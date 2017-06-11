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Elektrikli sobanın üzerine düşen kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üzerine düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşlar, bir iş yerinden dumanların...

Elektrikli sobanın üzerine düşen kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üzerine düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde vatandaşlar, bir iş yerinden dumanların çıktığını görünce içeri girdi.

İş yeri sahibi Yunus Karakaya'yı (45) ısınmak için yaktığı elektrikli sobanın üzerinde baygın şekilde bulanan Karakaya, dışarı çıkarıldı.

Olay yerine çağırılan 112 acil servis ekiplerin müdahale ettiği Karakaya, önce Karamürsel Devlet Hastanesine daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karakaya'nın el ve bacakları ile göğüs kısmında yanıkların oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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