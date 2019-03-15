Elektronik harp sistemi kurulacak uçaklar Türkiye'de

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği Bombardier Global 6000 tipi 2 uçak Türkiye'ye getirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Bombardier firmalarının temsilcileriyle TUSAŞ'ın tesislerindeki uçakları inceledi.

Uçaklar ve entegre edilecek sistemler hakkında bilgi alan Demir, "Uzun zamandır düşünülen, planlanan bu sistemin böylece ete kemiğe bürünme adımlarını atmış oluyoruz. Yapacağımız sistemlerin, dünyada çeşitli ülkelerde kullanılan sistemlere göre çok daha ileri unsurlar taşımasını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

- HAVA SOJ Projesi

Elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla, SSB ile ASELSAN arasında HAVA SOJ Projesi imzalanmış, sözleşme daha sonra ASELSAN-TUSAŞ İş Ortaklığı'na devredilmişti.

Proje kapsamında yapılacak 4 HAVA SOJ sisteminin, 2023 yılından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesine başlanacak.

Söz konusu sistemle düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması amacıyla karıştırılması, aldatılması ve köreltilmesi hedeflenirken, böylece savaş uçaklarının güvenli şekilde operasyon yapabilmelerine olanak tanınacak.

Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (KARA SOJ) sisteminden daha üstün teknolojik özelliklere sahip olan HAVA SOJ sistemi, pek çok elektronik harp kabiliyetini bir hava aracı üzerinde bir araya getirecek. Bu kabiliyette dünyada bilinen başka bir sistem bulunmuyor.

- Elektronik harp görev sistemleri milli olacak



HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde ve milli olarak geliştirilecek ve üretilecek.

Sözleşme kapsamında alınan ticari uçakların modifikasyon ve sertifikasyon işlemlerinin, tüm milli imkanlar değerlendirilerek Türkiye'de yapılması amaçlanıyor.

Proje, dünyada savunma sanayisi ve elektronik harp alanında söz sahibi sadece birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilecek zorlukta bir proje olduğundan milli savunma sanayisinin ulaştığı noktayı göstermesi açısından büyük önem arz ediyor.

Proje, geliştirilecek ürünün yüksek ihracat potansiyeli sayesinde "bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke" olma hedefine de önemli katkı sağlayacak.

Teknolojide son nokta olarak değerlendirilebilecek HAVA SOJ sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesiyle "savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş Türkiye" hedefine doğru büyük bir adım atılmış olacak.