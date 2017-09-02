Elemek istedikleri pilotların kalp damarlarını genişlettiler

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) yapılanmasına ilişkin 104 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Örgütün hedeflerine ulaşmak amacıyla bazı yöntemleri etkin ve sürekli kullandığı ifade edilen iddianamede, yöntemlerin bazıları da sıralandı. Buna göre, özellikle sağlık raporlarını kendi amaçları doğrultusunda kullanan örgüt üyelerinin, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adayları içerik bakımından gerçek dışı sağlık raporlarıyla eledikleri tespit edildi.

TSK içerisinde görev alan rütbeli personele yönelik de eleme yöntemleri geliştiren örgüt mensuplarının, kendilerinden olmayanların, yönetmelik gereği yapılan rutin sağlık muayenelerinde gerçek dışı raporlar düzenleyerek, pasif görevlere çekilmelerini veya emekliye sevk edilmelerini sağladıkları belirlendi.

Sahte uyuşturucu raporları

TSK'da görev yapan bazı rütbeli personelin ordudan ilişiğinin kesilmesi amacıyla gerçek dışı laboratuvar sonuçları ve sağlık raporları düzenleyerek, "uyuşturucu" kullandıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılmasının sağlanması da örgütün yöntemleri arasında sayıldı.

Askeri okullarda okuyan adayların ilişiğinin kesilmesi ve halen TSK'da görevde olan pilotların aktif görevlerinin engellenmesi amacıyla da bir dizi yöntem izlendi. Bu kapsamda, hastalıkları bulunmamasına rağmen bu kişilere "mitral kapak yetmezliği", "yüksek tansiyon", "aort damarı genişlemesi" ve benzeri teşhisler konularak, TSK'dan ilişiklerinin kesilmesi veya pasif görevlere getirilmeleri sağlandı.

Yanlış ilaç içirdiler

Özellikle TSK'daki aktif pilotları elemeye yönelik çeşitli yöntemlere başvuran şüphelilerin, bu pilotların kariyerini ve uçuşlarını engellemek amacıyla gerçeği yansıtmayan sağlık raporları düzenledikleri anlaşıldı.

İddianameye göre, örgüt üyeleri, pilotluk görevinden uzaklaştırmak istedikleri kişilere, herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı halde yüksek tansiyon teşhisi koyarak, ileriki süreçte kalp damarlarını genişletme özelliğine sahip tansiyon ilaçları yazdı. Bir sonraki kontrole kadar bu ilaçları kullanan pilotların gerçekte hiçbir sağlık sorunu yaşamadıkları halde ilaç nedeniyle kalp damarlarının genişlemesi sağlandı. Böylece bu pilotlara, yapılan muayene sonucu kardiyolojik açıdan "uçamaz" raporu verilmesinin önü açıldı.

Örgüt mensubu olmayanlar bu yöntemlerle elenirken, gerçekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsızlığı bulunup da örgüte yakın olan kişilere ise "sağlam" raporu tanzim edilerek bu kişilerin TSK'ya girmeleri sağlandı.