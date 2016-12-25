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Eleşkirtli esnaftan sıra dışı kızak keyfi

- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle karla kaplanan yollarda, vatandaşlar araçlara bağladıkları kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı

Eleşkirtli esnaftan sıra dışı kızak keyfi

AĞRI (AA) - Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı bazı vatandaşlar için çile olurken bazı vatandaşlar için de eğlence kaynağı oldu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Eleşkirt ilçesindeki bazı esnaf, araçlarına halatla bağladıkları kızakla kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Tehlikeye aldırış etmeyen vatandaşlar, kendi imkanları ile yaptıkları ve araçlarına bağladıkları kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğleniyor.

Kızakla kayan esnaf Orhan Aydın, çocukluğundan bu yana sürekli kızakla kayak yaptığını söyledi.

Kar yağışı ile kızaklarını halat ile araçlara bağladıklarını belirten Aydın, "Arkadaşlarım sayesinde kar yağışını eğlenceye çevirdik. Çarşı merkezi ve bazı mahalle aralarında doyasıya kaydım. Otomobilin arkasında kaymak biraz tehlikeli belki fakat adrenalini yüksek ve müthiş zevkli." dedi.

Otomobile bağlanan kızakta dengeyi sağlamanın kolay olmadığını ifade eden Aydın, kimseye tavsiye etmediğini de sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Caner Kılıç ise kızakla ilçe merkezinde tur atarak eğlenceli dakikalar geçirdiklerini söyledi.


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