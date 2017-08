'Eleştirilerin çoğunluğu kendi iç siyasetleriyle ilgili'

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılışına katıldı. Konuklara, konuşmalar öncesinde Anadolu Grubu'nun üretim tesisleriyle ilgili tanıtım filmi izletildi.



Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan meyve suyu fabrikasının ülke için hayırlı olmasını dileyerek, Anadolu Etap Gıda'nın önemli bölümünün de ihracata yönelik yılda 100 bin ton meyve işleyeceği, yaklaşık 125 milyon lira yatırım değerine sahip bu üçüncü fabrikasının şehre kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.



"Demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız"

Erdoğan, bölgedeki meyve üreticilerinin ürünlerini değerlendirmek için yeni bir imkana kavuştuklarını, meyve suyu fabrikasının da onlara hayırlı olmasını diledi.



Ülkeye inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimsenin pişman olmadığını, olmayacağını da vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Özellikle terörle mücadele konusunda edindiğimiz tecrübeler, kriz durumlarında her meseleyi kendi mecrasında tutma kabiliyetimizi fevkalade geliştirmiştir. Şu anda dünyanın en sıkıntılı yerleri olan Suriye ve Irakla sınırı olan Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa, Balkanlar, Rusya gibi bölgelerle çok güçlü ve yakın komşuluk ilişkileri sürüyor. Bu fotoğraf içinde ülkemizin ne bireysel, güvenlik ne de yatırımcı güvenliği konusunda en küçük bir sıkıntısı yoktur.



Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi konusundaki titizliği, inanın bana, pek çok Batı ülkesinden çok daha ileri düzeydedir. Terörle bu boyutta bir mücadele içinde olup da bizim kadar soğukkanlılığını koruyabilen pek az devlet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Daha bir yıl önce darbe teşebbüsü gibi içinde işgal ihtimali dahil her türlü felaketin bulunduğu bir tehdit yaşamış olmamıza rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız."



"Şimdi aynı taktiği Almanya'nın izlediğini müşahede ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde tamamen gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de benzer yöntemlere başvurmuşlardı. Şimdi aynı taktiği Almanya'nın izlediğini müşahede ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek." değerlendirmesinde bulundu.



Bu süreçte ülkeye yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla yatırımcıların ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışılmasının ne siyasi ne de ticari ahlakla izah edilebilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Erdoğan, "Şu anda Antalya'da otellerimizin doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 80'e ulaşmıştır. Ne oluyor yani, bu kadar yapıyorsunuz, yapıyorsunuz buraları seven yine buralara akıp geliyor." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, nitekim ülkeyle ilgili spekülasyonların Avrupa'nın iç siyasetinden kaynaklandığını yatırımcıların da bildikleri ve gördükleri için söylenenlere pek aldırış etmediklerini vurguladı.



Geçen günlerde yapılan rüzgar enerjisi ihalesine katılan 8 firmanın 4'ünün Alman firması olduğunu bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Aynı şekilde diğer uluslararası yatırımcılar da ülkemizdeki projelerini askıya almak bir yana hızlandırmayı tercih ediyorlar. Ondan iki hafta önce yine şehir hastanesi projesinde de yine Japonya-Türk iş birliğiyle 1,5 milyar dolarlık bir adım atıldı ve Japonlar bu yatırımın yüzde 80 civarında kredisini temin etti. Eğer güven olmaza böyle bir şeye bunlar gelir mi? Geldi, geliyorlar. Aynı şeyi şimdi Almanların en güçlü firması meşhur Siemens, neredeyse 150 yıldır bu ülkede faaliyet gösterir. Onlar da yine Türk firmalarıyla birlikte bu adımı attılar. Aynı şeyi güneş enerjisinde gördük. Şurada son bir, iki aydır yoğun şekilde bu yatırımlar devam ediyor. Biz, her zaman birlikte kazanalım çağrısı yaptık, bu anlayışla hareket ettik. Bugün burada örneklerinden birisine şahit olduğumuz üzere, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güvenleri artarak sürüyor."



"Tüm ekonomik göstergeler olumlu yönde bir seyri işaret ediyor"

Hükümetin, bugün de Türkiye'deki yatırım ortamını hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip kılacak önlemleri aldığını, almaya da devam ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Birilerinin sürekli gündeme getirdiği olağanüstü hal, sadece terörle mücadele ile sınırlıdır. Olağanüstü hal, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir. İşte bu fabrikanın açılış sürecinde olduğu gibi sağladığımız teşviklerle girişimcilere oldukça cazip imkanlar sağlıyoruz. İstihdamdan vergiye, altyapıdan ihracata kadar her alanda yatırımcıların önünü açarak büyümemizi, gelişmemizi hızlandıracak adımları atıyoruz. Nitekim büyümeden ihracata, üretimden istihdama tüm ekonomik göstergeler olumlu yönde bir seyri işaret ediyor. Turizmde de benzer bir durumla karşı karşıyayız.



Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin, tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir. Her şey gelip geçtiğinde bizim aklımızda ve gönlümüzde kalan ise işte bu zor zamanlarda yanımızda bulunanlar olacaktır."