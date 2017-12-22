ADANA (AA) - Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 23'ü tutuklu 428 sanığın yargılanmasına Adana'da devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya, 18'i tutuklu eski rütbeli asker, 40'ı tutuksuz farklı rütbelere mensup subay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 58 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Uzman Çavuş Mehmet Ali Ç, 15 Temmuz'da Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın koruması olduğunu, "görev var" denilerek aceleyle toplandıklarını söyledi.

Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan'ın Emir Astsubayı Onur Koç'a emir vererek telefonlarının toplandığını belirten sanık Mehmet Ali Ç, şöyle devam etti:

''Malzemeleri ve çantaları kobra aracına yükledik. Kobra aracı Cizre'de polisler tarafından durduruldu. Bizler de aşağı indik ve Tugay Komutanıyla ön tarafa doğru gittik. Ali Osman Gürcan, polislere yönelerek, 'TOMA'nın şoförü kim dedi' o sırada bir polis geldi. Ali Osman Gürcan, o şahsın kolundan tutarak 'aracı çek' dedi. 'Elimde emir var, gitmem lazım acelem var.' dedi. Polisler de 'Yolu açamayız Tümen Komutanı Abdullah Baysar Paşa'nın emri var.' dedi. Daha sonra Üçüncü Tabur Komutanı İsmail Aktaş, Ali Osman Gürcan'a 'Komutanım uygun görürseniz dönelim.' dedi. Şırnak'a doğru tümene varmak için dönüş yoluna geçtik. Bildiklerim bundan ibarettir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.''

Savunma yapan tutuksuz sanık eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı Hizmet Birlik Komutanı Yüzbaşı Sefer E, ise 15 Temmuz saat 21.30-22.00 sıralarında tugayın önünde araç hareketliliğinin olduğunu ifade etti.

Uzman çavuşlara "durum nedir?" diye sorunca "Siirt'e göreve gidiyoruz" yanıtını aldığını belirten sanık Sefer E, şöyle konuştu:

''Bize harekat merkezine gelmemiz konusunda emir verildi. O sırada Kurmay Başkanı Yarbay İbrahim Yazıcı gelerek telefonların kapatılmasını söyledi. Televizyon'da boğaz köprüsünün kapatıldığını gördüm. Daha sonra gece 02.00 sıralarında tugayın girişinde iki üç kişi gördüm. Orada ikinci tabur komutanı Binbaşı Aykut Kara'nın elinde bir evrak vardı. Aykut Kara, 'Bizim tugay komutanını emniyet genel müdürü yapmışlar.' dedi. Bildiklerimi anlattım. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum.''

Mahkeme heyeti başkanı, savunmaların ardından tutuklu sanık eski Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın dosyasının Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2017/109 esas sayılı 221 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası ile birleştirilmesine karar verdiklerini, tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığını, duruşmaya tanık beyanlarıyla devam edileceğini, duruşmanın 22 Ocak'a ertelediğini söyledi.