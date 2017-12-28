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Elinde pompalı tüfekle polisten kaçan kişi yakalandı

- Çorum'da, elinde pompalı tüfekle Valilik önündeki parka doğru koşan kişi, polis tarafından etkisiz hale getirildi

Elinde pompalı tüfekle polisten kaçan kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, elinde pompalı tüfekle Valilik önündeki parka doğru koşan kişi gözaltına alındı.

Gazi Caddesi'ndeki Valilik binası önünde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilden inen S.Y'nin elinde pompalı tüfek olduğunu fark etti.

Kendisine doğru gelen polisleri görünce elindeki tüfekle koşmaya başlayan S.Y, Valilik önündeki parka yöneldi. Zanlının peşindeki polislerin telsizden durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kovalamacanın ardından S.Y, Valilik önündeki parkta polisler tarafından yakalandı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen S.Y, emniyete götürüldü.

Zanlı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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ÇorumPompalı TüfekSilahlı Kişi
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