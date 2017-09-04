Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi situs inversus totalis havalimanı
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek
Yeni nesli tanıtıldı
Yeni nesli tanıtıldı
Balık tezgahları şenlendi
Balık tezgahları şenlendi

Eline çivi batan çocuk itfaiye yardımıyla hastaneye kaldırıldı

- Adana'da bir çocuğun eline, üzerine düştüğü suntadaki çivi battı - Bulunduğu yerden itfaiye yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırılan çocuğun elindeki çivi ameliyatla çıkartıldı

Eline çivi batan çocuk itfaiye yardımıyla hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da, çocuğun oyun oynarken eline batan suntaya çakılı çivi, ameliyatla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki evlerinde kuzeniyle oynayan 7 yaşındaki Arda Çırtık, dengesini kaybedince, üstüne düştüğü büyük suntaya çakılı çivi eline battı.

Çiviyi çıkaramayan aile, durumu sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait Can-Kur ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek çocuğu sakinleştiren Can-Kur ekibi, suntanın bir bölümünü kestikten sonra çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti.

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arda'nın elindeki çivi ameliyatla çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaÇiviçocukİtfaiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5