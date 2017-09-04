Eline çivi batan çocuk itfaiye yardımıyla hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da, çocuğun oyun oynarken eline batan suntaya çakılı çivi, ameliyatla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki evlerinde kuzeniyle oynayan 7 yaşındaki Arda Çırtık, dengesini kaybedince, üstüne düştüğü büyük suntaya çakılı çivi eline battı.
Çiviyi çıkaramayan aile, durumu sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesine ait Can-Kur ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek çocuğu sakinleştiren Can-Kur ekibi, suntanın bir bölümünü kestikten sonra çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti.
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arda'nın elindeki çivi ameliyatla çıkarıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.