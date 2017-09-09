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Elini kıyma makinesine kaptıran kadının imdadına itfaiye yetişti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde eli kıyma makinesine sıkışan kadını, itfaiye ekipleri uzun çalışma sonucu kurtardı. Alınan bilgiye göre, Vahide Kılıç (65), Argıl Mahallesi'ndeki evinde, biber çekerken sağ eli kıyma...

Elini kıyma makinesine kaptıran kadının imdadına itfaiye yetişti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde eli kıyma makinesine sıkışan kadını, itfaiye ekipleri uzun çalışma sonucu kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Vahide Kılıç (65), Argıl Mahallesi'ndeki evinde, biber çekerken sağ eli kıyma makinesinin içine sıkıştı.

Yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne getirilen Kılıç'ın bileği, doktor nezaretinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından uzun süren çalışmanın ardından, makine kesilerek kurtarıldı.

Tedavi altına alınan Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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BiberHalfetiKadınKıyma Makinesi
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