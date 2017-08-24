Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Ellerinde Hint keneviriyle yakalandılar

- Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir kanyonda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı

Ellerinde Hint keneviriyle yakalandılar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir kanyonda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar neticesinde Safranbolu ilçesi Yukarıçiftlik köyü sınırları içindeki Sırçalı Kanyonu'na operasyon düzenledi.

Çevrede yapılan aramada, 11 metrekare alana ekilmiş 59 kök Hint keneviri ile bakımda kullanılan tarım aletleri ele geçirildi.

Ellerinde yeni toplanmış Hint keneviriyle yakalanan C.E ve E.K, gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GözaltıHint KeneviriKarabükSafranboluSırçalı Kanyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5