Ellerinde Hint keneviriyle yakalandılar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir kanyonda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen iki şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar neticesinde Safranbolu ilçesi Yukarıçiftlik köyü sınırları içindeki Sırçalı Kanyonu'na operasyon düzenledi.
Çevrede yapılan aramada, 11 metrekare alana ekilmiş 59 kök Hint keneviri ile bakımda kullanılan tarım aletleri ele geçirildi.
Ellerinde yeni toplanmış Hint keneviriyle yakalanan C.E ve E.K, gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.