Ellerine çorap takarak balık avlıyorlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kilisek köyünde yaşayan vatandaşlar, akarsulardaki küçük balıkların ve diğer canlıların zarar görmemesi için balıkları elle avlıyor.

Karlıova ilçesine bağlı Kilisek köyünde yaşayan vatandaşlar, akarsuda yaşayan diğer canlıların zarar görmemesi için serpme, ağ ve televole gibi balık avı malzemelerini kullanmayarak, ellerini taşların altına sokup balık yakalamaya çalışıyor.

Balıkların kaymaması için ellerine çorap takan vatandaşlar, küçük balıklara zarar vermeden sadece büyük balık tutuyor.

Köylülerden Sedat Temiz, jeneratör ve ağla yapılan avlanmanın katliam olduğunu belirterek, diğer canlıların zarar görmemesi konusunda bilinçli olduklarını ifade etti.

Sezonun açılmasıyla balık avına başladıklarını söyleyen Temiz, şöyle konuştu:

"Suda bulunan diğer canlıların zarar görmemesine çok dikkat ediyoruz. Akarsuyun içinde bulunan büyük taşların altına elimizi koyarak balık tutuyoruz. Bu şekilde elimizi taşın altına koyduğumuzda büyük ve küçük balığı seçebiliyoruz. Fazla balık avlamakta gözümüz yok, sadece kendimize yetecek kadar balık avladıktan sonra sudan çıkıyoruz. Köyümüze gelen bazı vatandaşların ağ ve jeneratörle balık avladıkları ve bu yüzden suda bulunan diğer canlılara zarar verdiklerini gördük. Balık avlamaya gelenlerin bilinçli avlanmaları lazım, eğer bizim gibi elle balık tutarlarsa hem daha zevkli olur hem de suda bulunan diğer canlılar zarar görmez."