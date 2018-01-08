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Elma ağacı kış mevsiminde meyve verdi

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu elma ağaçlarının meyve vermesi görenleri şaşırtıyor - Ereğli Ziraat Odası Başkanı Pulat: - "Mevsimlerin kötü gitmesi, kar yağmaması nedeniyle pek çok ağaç neredeyse çiçek verme noktasına geldi. Çiftçinin çok büyük kaybı olacak. Çiftçilerimiz bordo bulamacı ile ağaçları uyutmaya çalışsın. Bu zorunlu hale gelmiştir"

Elma ağacı kış mevsiminde meyve verdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, elma ağaçlarının çiçek açıp meyve vermesine neden oldu.

İlçeye bağlı Gülüç beldesindeki Örencik mevkisinde bulunan bir bahçede iki elma ağacının meyve vermesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ereğli Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle çok sayıda ağacın canlı kaldığını söyledi.

Kış aylarında ağaçların kökleri dışında, gövdesinin ve dallarının "uykuya yatması" gerektiğini belirten Pulat, "Mevsimler sıcak gidiyor. Bu tür olaylar da şaşırtıcı oluyor. Kar yağmadığı için ağaçlar uyuyamadı. Karın yağması, don olması lazım. Bu sene böyle gidiyor. Mevsimlerin kötü gitmesi, kar yağmaması nedeniyle pek çok ağaç neredeyse çiçek verme noktasına geldi. Çiftçinin çok büyük kaybı olacak. Oda olarak daha önce de duyurmuştuk. Çiftçilerimiz bordo bulamacı ile ağaçları uyutmaya çalışsın. Bu zorunlu hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gülüç Belediyesi'nde çalışan Seydi Demirtaş da ilk kez böyle bir olaya tanık olduğunu dile getirerek, "Daha önce ağaçlarda erik olduğunu görmüştük ama ilk defa elmayı görüyorum. Genelde elmayı haziran ayında yeriz. Ocak ayında böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Elma gayet olmuş ve lezzetli." ifadelerini kullandı.

Elma ağaçlarından birinde ise farklı bir durum olduğunu anlatan Demirtaş, "Tamamen yapraklarını dökmüş ancak bir noktası çiçeklenerek elma vermiş. Bu görüntü de şaşırttı." diye konuştu.

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