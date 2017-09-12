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Elmalı Barajı su tutmaya hazır

- İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan biri olan barajda 2016 yılında başlayan yenileme çalışmaları sona erdi

Elmalı Barajı su tutmaya hazır

İSTANBUL (AA) - İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı'nda 2016 yılında başlayan yenileme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a uzun yıllar hizmet veren Elmalı Barajı'nın, daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla başlanan yenileme çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında; Elmalı Barajı tabanında yıllar boyu oluşan balçık temizlenerek, mekanik ekipmanları rehabilite edildi. Yaklaşık 13 ay süren çalışmanın toplam maliyeti 60 milyon TL. Baraj havzasının alacağı yağışlarla Elmalı Barajı eskisi gibi su tutmaya başlayacak ve İstanbul’un önemli su kaynağı olmaya devam edecek."

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