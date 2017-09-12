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Elmalı Barajı'nda su kalmadı

- İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59'a geriledi - Beykoz Çavuşbaşı'ndaki Elmalı Barajı'nda ise su tamamen tükendi

Elmalı Barajı'nda su kalmadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59'a geriledi. Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan 9 milyon 600 bin metreküp kapasiteli Elmalı Barajı'nda ise su tamamen tükendi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) alınan bilgiye göre şehre, 868 milyon 674 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarından su sağlanıyor. Barajların su rezervi, bugün itibarıyla 515 milyon metreküp, doluluk oranı 59,72 olarak kaydedildi.

İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi 3 milyon metreküp olarak gerçekleşirken İstanbul'a su sağlayan barajlara hiç yağmur yağmaması halinde mevcut doluluk oranı 172 günlük su ihtiyacını karşılayabiliyor.

Beykoz'daki Çavuşbaşı Çayı üzerinde bulunan 9 milyon 600 bin metreküp kapasiteli Elmalı Barajı'nda ise su tamamen çekildi. Yüzde 0,52 doluluk seviyesine gerileyen baraj, suyun çekilmesiyle devre dışı kaldı.

- En dolu baraj Ömerli

İstanbul'a su sağlayan barajlardan kapasite itibarıyla en büyük olan baraj yüzde 162 milyon metreküp su ve yüzde 68 doluluk oranı ile Ömerli oldu. Verilere göre 162 milyon 240 bin metreküp su biriktirme kapasitesine sahip Terkos Barajı'nda kullanılabilir su hacmi 101 milyon metreküp ve doluluk oranı da yüzde 62 olarak kaydedildi.

İSKİ'den alınan verilere göre Pabuçdere barajı yüzde 59, Sazlıdere yüzde 45, Büyükçekmece yüzde 45, Alibey yüzde 72, Kazandere yüzde 60, Darlık yüzde 52, Istırancalar yüzde 44 doluluk oranına sahip bulunuyor.

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