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Elmalı'da sağanak etkili oldu

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan sağanak, bazı meyve bahçeleri ve seralarla Elmalı-Kaş karayolunda zarara yol açtı. İlçede öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.Aralıklarla devam eden yağış, Akçay Mahallesindeki...

Elmalı'da sağanak etkili oldu

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan sağanak, bazı meyve bahçeleri ve seralarla Elmalı-Kaş karayolunda zarara yol açtı.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Aralıklarla devam eden yağış, Akçay Mahallesindeki meyve bahçeleri ve seralarla Elmalı-Kaş karayolunda zarara neden oldu.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı bir şekilde Akçay Mahallesine hareket ederek çalışmalara başladığını söyledi.

Şu an için ulaşıma kapalı yol bulunmadığını belirten Öztekin, ekiplerin yarın da çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

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