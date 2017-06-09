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Emekli askerin, oğlunu öldürüp intihar ettiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 2 yaşındaki oğlunu silahla öldürdüğü öne sürülen emekli asker intihar etti.İddiaya göre, emekli astsubay olduğu öğrenilen Ramazan Yılmaz (47), 2 yaşındaki oğlu Polatcan'ı ile kendisine ait 26 BJ 290...

Emekli askerin, oğlunu öldürüp intihar ettiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 2 yaşındaki oğlunu silahla öldürdüğü öne sürülen emekli asker intihar etti.

İddiaya göre, emekli astsubay olduğu öğrenilen Ramazan Yılmaz (47), 2 yaşındaki oğlu Polatcan'ı ile kendisine ait 26 BJ 290 plakalı otomobille Çankaya Mahallesi'ndeki boş bir araziye gitti.

Araç içerisinde oğlunu başından vurup öldüren baba, ardından aynı silahla intihar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba ve oğlunun cesetleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Araçta arama yapan polis ekiplerince "Oğlum Polatcan ile beni yan yana gömün. Onu kimselere emanet edemezdim. Beni köyüme gömün. Bizi sakın ayırmayın." yazılı not bulundu.

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