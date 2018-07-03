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Emekli aylıklarına yüzde 9,17 zam

- TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve aylıkları bu yılın temmuz-aralık döneminde yüzde 9,17 artırılacak

Emekli aylıklarına yüzde 9,17 zam

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve aylıkları bu yılın temmuz-aralık döneminde yüzde 9,17 artırılacak.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanun gereği emekli gelir ve aylıklarının her yılın ocak ve temmuz aylarında geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre TÜİK'in açıkladığı en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacağı anımsatıldı.

- Memur emeklilerine yüzde 8,65 zam

TÜİK'in 2018 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranını yüzde 9,17 olarak açıkladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde yüzde 9,17 oranında artırılarak ödenecektir. Diğer taraftan, 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde yüzde 3,5 oranında artırılması öngörülmüştür. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı temmuz-aralık dönemi için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8,65 oranında artış yapılacaktır."

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