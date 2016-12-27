Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Emekli büyükelçilerden Şehitler Tepesi'ne ziyaret

- Şehitler için saygı duruşunda bulunan emekli büyükelçiler, terör saldırısının yaşandığı alana karanfil bıraktı

Emekli büyükelçilerden Şehitler Tepesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yerleşik Türkiye'nin emekli büyükelçileri, Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.

Dolmabahçe Camisi önünde buluşan emekli büyükelçiler, terör saldırısının yaşandığı alana gelip şehitler için saygı duruşunda bulundu, karanfil bıraktı.

Emekli büyükelçilerden Volkan Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlete uzun yıllar hizmet ettiklerini, teröre en çok kurban vermiş sivil kuruluşun eski üyeleri olduklarını kaydetti.

Vural, "Dolayısıyla, terör konusunda bizim özel bir hassasiyetimiz var. Meslek hayatımızın çoğu, terörle mücadelede geçti. O bakımdan tüm şehitlerimizi anmak, gazilerimize acil şifalar dilemek, aileleriyle dayanışma içinde olmak için buradayız. Teröre karşı toplum olarak duyarlılığımızı paylaşmak ve onlara bu duyarlılığımızı göstermek istedik." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BüyükelçiŞehitler TepesiVolkan Vural
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.