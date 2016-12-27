Emekli büyükelçilerden Şehitler Tepesi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yerleşik Türkiye'nin emekli büyükelçileri, Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.

Dolmabahçe Camisi önünde buluşan emekli büyükelçiler, terör saldırısının yaşandığı alana gelip şehitler için saygı duruşunda bulundu, karanfil bıraktı.

Emekli büyükelçilerden Volkan Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlete uzun yıllar hizmet ettiklerini, teröre en çok kurban vermiş sivil kuruluşun eski üyeleri olduklarını kaydetti.

Vural, "Dolayısıyla, terör konusunda bizim özel bir hassasiyetimiz var. Meslek hayatımızın çoğu, terörle mücadelede geçti. O bakımdan tüm şehitlerimizi anmak, gazilerimize acil şifalar dilemek, aileleriyle dayanışma içinde olmak için buradayız. Teröre karşı toplum olarak duyarlılığımızı paylaşmak ve onlara bu duyarlılığımızı göstermek istedik." diye konuştu.