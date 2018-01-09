Emekli Hava Korgeneral Güven son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün 85 yaşında vefat eden emekli Hava Korgeneral Alaattin Güven, son yolculuğuna uğurlandı.
Güven için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Güven'in yakınları, sevenleri ve askeri erkan katıldı.
Emekli Hava Korgeneral Güven'in tabutu, öğle vakti kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlara alınarak top arabasına taşındı.
Güven'in cenazesi, daha sonra götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.