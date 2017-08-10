Emekli Korgeneral Özkılıç İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - "Balyoz Planı" davasında yargılanıp beraat eden, "28 Şubat" davasında yargılaması süren emekli Korgeneral Tevfik Özkılıç geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Özkılıç'ın cenazesi İzmir'de defnedildi.

Emekli Korgeneral Özkılıç için Karşıyaka ilçesi Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Özkılıç'ın eşi Handan ve kızı Özlem Özkılıç'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Ege Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, emekli Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, emekli Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve askeri erkan katıldı.

Özkılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı ikindi vakti kılınan namazın ardından top arabasına konuldu. Bir süre top arabasında taşınan cenaze, toprağa verilmek üzere Kemalpaşa ilçesi Beşpınar köyündeki aile mezarlığına götürüldü.

EDOK Komutan Vekili ve EDOK Muhabere Komutanı olarak görev yaptığı sırada, "Balyoz Planı" ve 28 Şubat davaları kapsamında tutuklanan ve 2015'te tahliye edilen Özkılıç, İstanbul'da kızının evinde dün geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirmişti.

