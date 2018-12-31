Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya eser Trabzon Eser Postallı
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı
Uludağ'a koştular
Uludağ'a koştular
Hindiler hazır
Hindiler hazır
Kombi rekoru kırdı
Kombi rekoru kırdı

"Emekli maaşları iyileştirilmeli"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Yeni yılda başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarına iyileştirilme yapılmalı"

banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta Bağ-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarında yeni yılda düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaflar başta olmak üzere, tüm kesimlerin yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.

Tüm emekli maaşlarının, asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Emekli maaşları ne kadar artırılırsa piyasalar o derecede canlanır. Piyasaların canlanmasıyla da devletin vergi gelirlerinde artış meydana gelir. Yani emekliye verilen maaşla, devlet zarar etmez." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenEmekli AylıklarıTESK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1