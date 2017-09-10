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Emekli özel harekatçılardan dizi protestosu

- Tüm Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, "bir televizyon kanalında yayınlanan dizide özel harekat polislerinin küçük düşürüldüğü" iddiası ile söz konusu televizyon kanalının Ankara temsilciliğinin önüne siyah çelenk bıraktı

Emekli özel harekatçılardan dizi protestosu

ANKARA (AA) - Tüm Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, "bir televizyon kanalında yayınlanan dizide özel harekat polislerinin küçük düşürülüğü" iddiası ile söz konusu televizyon kanalının Ankara temsilciliği önüne siyah çelenk bıraktı.

Tüm Emekli Özel Harekatçılar Derneği Başkanı Uğur Yenen, burada yaptığı açıklamada, hayatın olağan akışı içerisinde böyle bir sahnenin yaşanamayacağını belirtti.

Konu ile ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Yenen, bayrağı indirtmemek, ezanı susturmamak, vatanı böldürtmemek ve millete diz çöktürtmemek için son iki yılda 100’den fazla şehit, 200’den fazla gazi verdiklerini anımsattı.

"15 Temmuz hain FETÖ/PDY darbe girişimi sırasında yakaladığı hainlerin üzerindeki şerefli Türk askerinin asil üniformasını çıkartıp daha sonra hainleri yere yatırmış bu kahraman Türk polisine atılan yumruğun, senaryo dahi olsa affedilebilir bir tarafı yoktur." diyen Yenen, dizinin yayından kaldırılması ve özür dilenmesi çağrısı yaptı.

Dernek üyeleri daha sonra televizyon binasının önüne siyah çelenk bıraktı.



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Emekli Özel Harekatçılardan Dizi Protestosu
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