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Emekli özel harekatçılardan televizyon dizisiyle ilgili suç duyurusu

- Emekli Özel Harekatçılar Derneği üyeleri, bir televizyon kanalında yayınlanan dizide "polis özel harekat" kıyafetli karaktere yumruk atılmasının meslektaşların şeref ve haysiyetine dokunduğu gerekçesiyle dizinin yapım ve yayıncı sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu

Emekli özel harekatçılardan televizyon dizisiyle ilgili suç duyurusu

ANKARA (AA) - Emekli Özel Harekatçılar Derneğince, bir televizyon kanalında yayınlanan dizide "polis özel harekat" kıyafetli karaktere yumruk atılmasının meslektaşların şeref ve haysiyetine dokunduğu gerekçesiyle dizinin yapım ve yayıncı sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Dernek üyesi Zülfükar Yıldırım, "hakaret" suçu iddiasıyla hazırlanan şikayet dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdikten sonra diğer dernek üyeleriyle adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Yıldırım, dizinin 8 Eylül'de yayınlanan bölümünde polis özel harekat amiri pozisyonunda bulunan, üzerinde resmi kıyafet ve arma taşıyan kişiye yumruk atıldığını belirtti. Sahnenin kendisiyle birlikte yaklaşık 15 bin muvazzaf ve 10 bin emekli özel harekat mensubunun onurunu kırdığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hayatın olağan akışı içinde böyle bir olay yaşanmamıştır ve yaşanması da mümkün değildir. Böyle bir sahnenin kurgulanması, şahsımın ve muvazzafıyla emeklisiyle polis özel harekat mensubu olmanın onurunu yaşayan birçok şahsın şeref ve haysiyetine dokunmuştur. Yapılan bu yayın gerçeğe aykırıdır. Kasıtlı olarak Türk toplumunda oluşmuş polis özel harekat sevgisine, saygısına ve beğenisine vurulmak istenen bir darbedir."

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DiziPolis özel HarekatSuç DuyurusuZülfükar Yıldırım
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