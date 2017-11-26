Emekli polisin vasiyeti yerine getirildi

ADANA (AA) - Adana'da yaşamını yitiren 85 yaşındaki emekli polis Kemal Seçmen'in cenazesi, vasiyeti üzerine mezarlığa polis aracı eşliğinde götürülerek defnedildi.

Alınan bilgiye göre, 1976 yılında polislikten emekli olan Kemal Seçmen, yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlık nedeniyle Adana Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Seçmen'in yakınları, emekli polisin "Ölünce cenazeme polisler eşlik etsin" vasiyeti nedeniyle durumu İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine iletti.

Vasiyetin yerine getirilmesi için harekete geçen yetkililer, hastaneden alınan cenazenin merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki eve kadar polis aracı refakatinde götürülmesini sağladı.

Seçmen'in cenazesi yakınlarından helallik alınmasının ardından yine polis aracının eşliğinde götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kemal Seçmen'in oğlu Oktay Seçmen, babasının mesleğini çok sevdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Hiçbir zaman polis kimlik kartını üzerinden ayırmazdı. Emekli kimlik kartı dahi onun için bir övünç kaynağıydı. Çok sayıda başarıya imza attığını ve anılarını anlatırdı. Başarılarından dolayı 7 takdirnamesi var. Vefatında da 'Polis Kemal' olgusuyla anılarak defnedilmesini arzu ederdi. Biz de onun isteğini oğulları olarak yerine getirmeye çalıştık."