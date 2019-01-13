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Emeklilere fark tutarları bu ay içerisinde ödenecek

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Emeklilerimizin aylıklarında oluşan fark tutarları ocak ayı içerisinde ödenecek"

Emeklilere fark tutarları bu ay içerisinde ödenecek
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ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin aylıklarında oluşan fark tutarlarının bu ay içerisinde ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiğini anımsattı. Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.

Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." ifadesini kullandı.

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Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukEmekli Aylıkları
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