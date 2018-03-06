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Emeklilerin konut sevinci

- TOKİ tarafından emekli uygulamaları kapsamında Bursa'da yaptırılan konutlardan stoklarda kalan 133'ü kura çekimiyle sahiplerini buldu - Kamberoğlu: - "Kardeşim için geldim, o çok hasta olduğu için gelemedi. 25 senedir bodrum katta, suyun içinde kalıyor. Allah zor durumda olan herkese nasip etsin"

Emeklilerin konut sevinci

BURSA (AA) - Bursa'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından emekli vatandaşlar için yaptırılan konutlardan stoklarda kalan 133'ü için kura çekimi gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezi'nde, 11 bin 755 emeklinin başvurduğu Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi'ndeki konutlar için noter huzurunda çekiliş yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kura çekiminde, 133 konutun sahipleri belirlendi.

- "Bize çıkmaz dedi ama çıktı"

Kurada ismi okunan Goncagül Gürel, 29 yıldır kiracı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artık ümidimi kesmiştim. Çok sıkıntılı olduğumuz bir anımızda böyle oldu, çok mutlu oldum. Akşam rüya görmüştüm, birisi bana 'Git, çok mutlu olacaksın' dedi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eşim işte, ben de hastaydım ama çıktım geldim. Şans son anda geldi. Ümidimiz kesilmişken bir baktım ki mesaj geldi. Eşime 'Yeni bir ümit başladı' dedim. O da 'Bize çıkmaz' dedi ama çıktı."

Şerife Kamberoğlu da "Kardeşim için geldim, o çok hasta olduğu için gelemedi. 25 senedir bodrum katta, suyun içinde kalıyor. Allah zor durumda olan herkese nasip etsin." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır kira ödediklerini aktaran Nazife Dörtkardeş de geçen sene yapılan kura çekiminde kendisine ev çıkmadığını, şimdi çıktığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Bin 161 konutlu, 3 cami ve 3 büfenin de yer aldığı söz konusu proje kapsamında, 9-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 12 bin 955 emekli başvurusu alınmış, 15 Ocak 2016'da gerçekleştirilen "Hak Sahipliği Belirleme Kurası" ile bin 200 adet hak sahibi belirlenmişti.


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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıToki
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